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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Le Parisien узнала о крупной краже у звезды футбола Зико в Париже

Le Parisien: экс-тренера ЦСКА Зико обокрали в Париже на €500 тыс.
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Злоумышленники украли портфель Зико c Roleх, бриллиантами и крупными суммами наличных из такси в Париже, куда бывший футболист приехал в составе бразильской делегации на Олимпиаду
Зико
Зико (Фото: Masashi Hara / Getty Images)

Бывшего полузащитника сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в Париже, куда он приехал в составе бразильской делегации на Олимпиаду, пишет Le Parisien.

Злоумышленники отвлекли внимание водителя такси и украли портфель 71-летнего Зико. В портфеле были часы Rolex, бриллиантовое ожерелье, €2 тыс. и $2 тыс. наличными. Причиненный ущерб оценивается в €500 тыс.

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Зико, которого называли Белым Пеле, забил 48 голов в 71 матче за сборную Бразилии в 1976–1986 годах и выиграл с ней бронзу чемпионата мира 1978 года.

После окончания игровой карьеры он был тренером сборных Японии и Ирака, а также таких клубов, как «Фенербахче», «Олимпиакос» и ЦСКА (в 2009 году).

Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, начало в 20:30 мск.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА сборная Бразилии по футболу Олимпиада-2024
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