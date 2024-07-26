Le Parisien узнала о крупной краже у звезды футбола Зико в Париже
Бывшего полузащитника сборной Бразилии Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в Париже, куда он приехал в составе бразильской делегации на Олимпиаду, пишет Le Parisien.
Злоумышленники отвлекли внимание водителя такси и украли портфель 71-летнего Зико. В портфеле были часы Rolex, бриллиантовое ожерелье, €2 тыс. и $2 тыс. наличными. Причиненный ущерб оценивается в €500 тыс.
Зико, которого называли Белым Пеле, забил 48 голов в 71 матче за сборную Бразилии в 1976–1986 годах и выиграл с ней бронзу чемпионата мира 1978 года.
После окончания игровой карьеры он был тренером сборных Японии и Ирака, а также таких клубов, как «Фенербахче», «Олимпиакос» и ЦСКА (в 2009 году).
Церемония открытия Олимпиады пройдет в пятницу, начало в 20:30 мск.
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