Во Франции эвакуировали Евроаэропорт в день начала Олимпиады
Аэропорт Базель — Мюлуз — Фрайбург, известный под названием Евроаэропорт и расположенный рядом со швейцарской границей во Франции, временно закрыли и эвакуировали, говорится на сайте воздушной гавани.
«В целях безопасности терминал пришлось эвакуировать, и в настоящее время он закрыт. Дальнейшая информация будет предоставлена позже», — говорится в сообщении.
В день открытия Олимпийских игр в Париже, 26 июля, также произошли серьезные сбои в работе нескольких линий высокоскоростных поездов, в том числе связывающей Париж и Лондон через туннель под Ла-Маншем. Гендиректор Национального сообщества французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду утверждал, что это затронуло до 800 тыс. человек. Он также допускал, что проблемы сохранятся до конца недели на время ремонтных работ.
По данным AFP, причиной сбоев в работе SNCF стали диверсии. Источник BFM TV говорил о повреждении сигнальных шкафов и перерезанных кабелях вдоль путей на трех линиях высокоскоростных поездов.
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже запланирована на 19:30 по местному времени (20:30 мск).
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