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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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На Олимпиаде внезапно отменили пресс-конференцию к церемонии открытия

На Олимпиаде без объяснений отменили пресс-конференцию по церемонии открытия
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Пресс-конференцию отменили всего за 20 минут до начала. Церемония открытия должна пройти на реке Сене. В пятницу синоптики сообщили, что во время мероприятия ожидается ливень
Глава оргкомитета Олимпиады в Париже&nbsp;Тони Эстанге
Глава оргкомитета Олимпиады в Париже Тони Эстанге (Фото: Richard Bord / Getty Images)

Пресс-конференцию руководства оргкомитета Олимпиады в Париже, посвященную предстоящей 26 июля церемонии открытия Игр, отменили без объяснения причин за 20 минут до начала. Об этом сообщил в соцсети X журналист Sky News Роб Харрис.

Церемония открытия начнется в пятницу в 20:30 мск. Мероприятие впервые запланировано не на центральном стадионе Игр, а на реке Сене в формате парада лодок со спортсменами.

Утром синоптики сообщили, что во время церемонии ожидается ливень.

Кроме того, в день открытия Игр диверсиям подверглась сеть французских железных дорог, сбои затронули 800 тыс. пассажиров.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле говорил, что парад на Сене позволит показать «самое красивое лицо» страны, но допускал изменение формата мероприятия или его перенос на «Стад де Франс» в случае террористической угрозы.

В Олимпиаде примут участие всего 15 россиян в нейтральном статусе, на церемонию открытия их не допустили.

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