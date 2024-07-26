На Олимпиаде внезапно отменили пресс-конференцию к церемонии открытия
Пресс-конференцию руководства оргкомитета Олимпиады в Париже, посвященную предстоящей 26 июля церемонии открытия Игр, отменили без объяснения причин за 20 минут до начала. Об этом сообщил в соцсети X журналист Sky News Роб Харрис.
Церемония открытия начнется в пятницу в 20:30 мск. Мероприятие впервые запланировано не на центральном стадионе Игр, а на реке Сене в формате парада лодок со спортсменами.
Утром синоптики сообщили, что во время церемонии ожидается ливень.
Кроме того, в день открытия Игр диверсиям подверглась сеть французских железных дорог, сбои затронули 800 тыс. пассажиров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле говорил, что парад на Сене позволит показать «самое красивое лицо» страны, но допускал изменение формата мероприятия или его перенос на «Стад де Франс» в случае террористической угрозы.
В Олимпиаде примут участие всего 15 россиян в нейтральном статусе, на церемонию открытия их не допустили.
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