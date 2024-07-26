Синоптики предрекли погодную «катастрофу» во время открытия Олимпиады

Ливень начнется за 1,5 часа до открытия Олимпиады, сообщил директор французского метеорологического центра Agathe Météo Патрик Марльер. Впервые церемония пройдет за пределами центрального стадиона

Париж (Фото: Reuters)

Открытие Олимпиады-2024 в Париже может пройти при ливне. Об этом директор французского метеорологического центра Agathe Météo Патрик Марльер заявил в эфире RMC.

«Утром мы ожидаем небольшой дождь, ничего серьезного, — объяснял он. — Во второй половине дня, к сожалению, дожди должны возобновиться. С 18:00 до 19:00, как ожидается, выпадет до 25–30 мм осадков, что норма за 15 дней, а не за несколько часов».

«Эти несколько часов будут катастрофой», — добавил он,.

Церемония открытия Олимпиады начнется в 19:30 по местному времени (20:30 мск). Впервые она пройдет за пределами центрального стадиона.

Порядка 10,5 тыс. спортсменов примут участие в шестикилометровом параде сотни лодок по Сене от моста Аустерлица до площади Трокадеро, которая расположена напротив Эйфелевой башни. На церемонии выступят Селин Дион и Леди Гага.

Россияне впервые в истории не примут участия в церемонии открытия.