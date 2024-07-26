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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Синоптики предрекли погодную «катастрофу» во время открытия Олимпиады

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Олимпиада-2024 в Париже
Ливень начнется за 1,5 часа до открытия Олимпиады, сообщил директор французского метеорологического центра Agathe Météo Патрик Марльер. Впервые церемония пройдет за пределами центрального стадиона
Париж
Париж (Фото: Reuters)

Открытие Олимпиады-2024 в Париже может пройти при ливне. Об этом директор французского метеорологического центра Agathe Météo Патрик Марльер заявил в эфире RMC.

«Утром мы ожидаем небольшой дождь, ничего серьезного, — объяснял он. — Во второй половине дня, к сожалению, дожди должны возобновиться. С 18:00 до 19:00, как ожидается, выпадет до 25–30 мм осадков, что норма за 15 дней, а не за несколько часов».

«Эти несколько часов будут катастрофой», — добавил он,.

Церемония открытия Олимпиады начнется в 19:30 по местному времени (20:30 мск). Впервые она пройдет за пределами центрального стадиона.

Порядка 10,5 тыс. спортсменов примут участие в шестикилометровом параде сотни лодок по Сене от моста Аустерлица до площади Трокадеро, которая расположена напротив Эйфелевой башни. На церемонии выступят Селин Дион и Леди Гага.

Россияне впервые в истории не примут участия в церемонии открытия.

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Теги
Олимпиада-2024 ливень Церемония открытия
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