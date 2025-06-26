Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Милош Теодосич завершил карьеру
Шестикратный чемпион Единой лиги ВТБ и победитель Евролиги в составе ЦСКА сербский защитник Милош Теодосич завершил карьеру в 38 лет. Заявление баскетболиста приводит Meridian Sport.
Теодосич пришел в ЦСКА в 2011 году из «Олимпиакоса», в составе которого был признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги.
С ЦСКА серб выиграл главный европейский клубный турнир в 2016 году, а в 2012-м дошел до финала.
Из ЦСКА Теодосич в 2017-м уехал в НБА, где выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», а потом вернулся в Европу — сначала в «Виртус» (Болонья), потом перешел в «Црвену Звезду».
В сборной Сербии Теодосич стал серебряным призером Евробаскета (2009), чемпионата мира (2014) и Олимпиады (2016).
Президент ЦСКА Андрей Ватутин называл Теодосича «человеком-эпохой».
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