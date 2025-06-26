Чемпион Евролиги в составе ЦСКА Милош Теодосич завершил карьеру в 38 лет

Милош Теодосич был игроком ЦСКА в 2011–2017 годах, помог армейцам шесть раз выиграть Лигу ВТБ и один раз — Евролигу, а потом уехал в НБА. Президент ЦСКА Ватутин называл серба «человеком-эпохой»

Милош Теодосич (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Шестикратный чемпион Единой лиги ВТБ и победитель Евролиги в составе ЦСКА сербский защитник Милош Теодосич завершил карьеру в 38 лет. Заявление баскетболиста приводит Meridian Sport.

Теодосич пришел в ЦСКА в 2011 году из «Олимпиакоса», в составе которого был признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги.

С ЦСКА серб выиграл главный европейский клубный турнир в 2016 году, а в 2012-м дошел до финала.

Из ЦСКА Теодосич в 2017-м уехал в НБА, где выступал за «Лос-Анджелес Клипперс», а потом вернулся в Европу — сначала в «Виртус» (Болонья), потом перешел в «Црвену Звезду».

В сборной Сербии Теодосич стал серебряным призером Евробаскета (2009), чемпионата мира (2014) и Олимпиады (2016).

Президент ЦСКА Андрей Ватутин называл Теодосича «человеком-эпохой».