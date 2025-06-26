Россиянин переписал историю. Чего ждать от дебюта Демина в НБА

Егор Демин вошел в историю, став первым россиянином, выбранным в топ-10 драфта НБА. Какое значение эксперты придают этому событию и как они оценивают потенциал россиянина — в подборке «РБК Спорта»

Российский баскетболист Егор Демин (Фото: Mike Lawrie/Getty Images)

Российский баскетболист Егор Демин был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта НБА, который прошел в ночь с 25 на 26 июня в Нью-Йорке.

Демин стал первым в истории лиги российским игроком, выбранным так высоко. Ранее самым высоким пиком среди россиян был Ярослав Королев в 2005 году. Тогда «Лос-Анджелес Клипперс» выбрал его под общим 12-м номером (в 2007 году Королев покинул клуб).

Также Демин стал десятым россиянином в истории лиги, выбранным на драфте НБА.

Первым россиянином, выбранным на драфте НБА, был Андрей Фетисов: в 1994 году его под 36-м номером задрафтовал «Бостон Селтикс». Однако в лиге он так и не сыграл. Последним до Демина был Сергей Карасев, выбранный под 19-м номером в 2013 году командой «Кливленд Кавальерс». Россиянин не смог закрепиться в лиге, поиграв за «Бруклин Нетс», а в 2016 году вернулся в Россию.

19-летний Демин выступал за команды разных возрастов мадридского «Реала» с 2021 года. По окончании сезона 2023/24 он уехал в США, где играл за команду Университета Бригама Янга (BYU). В завершившемся сезоне баскетболист в среднем за игру набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора.

Помимо Егора Демина, на драфт НБА 2025 года были заявлены еще два россиянина — центровые Владислав Голдин и Виктор Лахин. Баскетболисты могут быть выбраны командами лиги во втором раунде, который пройдет в ночь с 26 на 27 июня в 3:00 по московскому времени.

В 2004 году на драфте были выбраны сразу три российских игрока (Павел Подколзин — 21-й номер, Виктор Хряпа — 22-й и Сергей Моня — 23-й). Это стало уникальным случаем. В остальные годы в НБА попадало не более одного россиянина. Если Голдин и Лахин будут задрафтованы, это повторит историческое достижение.

Мнение экспертов

Шон Маркс, генеральный менеджер «Бруклин Нетс»

«Прежде всего нас привлек его игровой IQ. Мы смотрели, как он играл, как он двигал мяч, вовлекал товарищей по команде, видел игру на один-два шага вперед. Очевидно, что его рост (около 206 см) для позиции разыгрывающего — это преимущество. Он также умеет двигаться и играть без мяча. Нам нравилось наблюдать за ним в Университете Бригама Янга (BYU), и затем у нас было много возможностей увидеть его в Бруклине и встретиться с ним. Я думаю, что его защита великолепна, особенно в комбинации пик-н-ролл. У него отличная длина рук. У него много хороших качеств», — приводит слова Маркса журналист Эрик Слэйтер в соцсети X.

Владимир Гомельский, известный комментатор и эксперт

«За счет его игровой дисциплинированности и высокого игрового интеллекта, надеюсь, что он выстроит хорошие рабочие отношения с тренером команды и будет пользоваться его доверием. Скорее всего, он должен «выстрелить» во втором сезоне. Ну надеюсь, что у него получится. И с удовольствием поздравляю его родителей, его агента и всех нас, болельщиков и любителей российского баскетбола», — сказал Гомельский в разговоре с «РБК Спортом».

Комментатор отметил, что Демин является разыгрывающим игроком. То есть он закрывает «одну из двух самых дефицитных амплуа в современном баскетболе»: «Он высокого роста, и его отличительная черта — высокий игровой интеллект. Поэтому он и был выбран на такой высокой позиции», — добавил он.



Гомельский также добавил, что попадание в слабую команду, такую как «Бруклин Нетс», — это положительный фактор для российского баскетболиста. «В этой команде он претендует на амплуа второго разыгрывающего. С моей точки зрения, он будет выходить вместо Д'Анджело Рассела и получать для новичка достаточно приличное игровое время — минут 14–16 в каждом матче», — заключил он.

Андрей Кириленко, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и экс-игрок «Бруклина», «Юты» и «Миннесоты»

«Это очень классно. Исторический момент, самый высокий выбор на драфте. С одной стороны — это очень приятно, с другой — большое давление. Потенциально это один из сильнейших игроков, которые когда-либо у нас были. Естественно, все наметки на то, чтобы у него все получилось, есть», — сказал Кириленко ТАСС.

Сергей Кущенко, глава Единой лиги ВТБ, который ранее являлся членом совета директоров «Бруклин Нетс»

«Исторический момент для российского баскетбола произошел ночью. Путь Егора сейчас многим молодым российским парням покажет, что нужно делать, чтобы быть востребованным в мировом баскетболе. Это, конечно, талант, родительское воспитание, трудолюбие, понимание игры. Егор в себя впитал характер, трудолюбие. Он вовремя правильно сориентировался, по какому пути пойти. И этот путь сегодня указывает многим ребятам из России. Необходимо пользоваться мировыми баскетбольными академиями, чтобы развить свой талант», — сказал Кущенко «Советскому Спорту».

Сергей Быков, чемпион Европы 2007 года и экс-игрок сборной России

«Большой успех, за этим однозначно стоит большой труд и талант. Я Егора знаю с малых лет, знаю его тренера, отца, и я понимаю, что люди, которые окружали его, приложили усилия. Но то, что он неординарный талант... поэтому просто сидишь, смотришь и радуешься», — заявил Быков «Газете.ru».