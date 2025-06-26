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Спорт ,  
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Эксклюзив

Гомельский назвал сезон, когда стоит ждать прорыва Егора Демина в НБА

Гомельский предположил, когда Демин начнет показывать свой потенциал в НБА
Владимир Гомельский отметил, что проявить себя в НБА Егору Демину поможет его игровая дисциплина и высокий интеллект
Известный комментатор Владимир Гомельский
Известный комментатор Владимир Гомельский (Фото: Сергей Булкин/ТАСС)

Российский баскетболист Егор Демин сможет «выстрелить» во втором сезоне НБА в составе «Бруклин Нетс». Об этом «РБК Спорт» заявил известный комментатор Владимир Гомельский.

Ранее Демин был выбран восьмым номером драфта НБА, что сделало его самым высоко котируемым российским баскетболистом в истории лиги.

«За счет его игровой дисциплинированности и высокого игрового интеллекта, я надеюсь, что он выстроит хорошие рабочие отношения с тренером команды и будет пользоваться его доверием. Скорее всего, он должен «выстрелить» во втором сезоне. Ну, надеюсь, что у него получится. И с удовольствием поздравляю его родителей, его агента и всех нас, болельщиков и любителей российского баскетбола», — сказал Гомельский.

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Спорт
Российский баскетболист Егор Демин на драфте НБА

Комментатор отметил, что Демин является разыгрывающим игроком. То есть он закрывает «одно из двух самых дефицитных амплуа в современном баскетболе»: «Он высокого роста, и его отличительная черта — высокий игровой интеллект. Поэтому он и был выбран на такой высокой позиции», — добавил он.

Гомельский также добавил, что попадание в слабую команду, такую как «Бруклин Нетс», — это положительный фактор для российского баскетболиста. «В этой команде он претендует на амплуа второго разыгрывающего. С моей точки зрения, он будет выходить вместо Д'Анджело Рассела и получать для новичка достаточно приличное игровое время — минут 14–16 в каждом матче», — заключил он.

Егор Демин вошел в историю, став первым российским баскетболистом, выбранным в топ-10 первого раунда драфта НБА. Его выбрал клуб «Бруклин Нетс». Предыдущий рекорд принадлежал Ярославу Королеву, которого в 2005 году под 12-м номером задрафтовал «Лос-Анджелес Клипперс» (россиянин покинул клуб в 2007 году).

Также Демин стал 10-м задрафтованным россиянином в истории НБА. Последним до него был Сергей Карасев, которого в 2013 году под 19-м номером выбрал «Кливленд Кавальерс». Карасев не смог закрепиться в команде и в 2014 году перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016 году вернулся в Россию.

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Теги
Полина Мельникова
Баскетбол Егор Демин НБА Бруклин Нетс
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