Первый в истории россиянин из топ-10 драфта НБА оценил выбор команды

Демин признался, что не чувствует давления, несмотря на важный момент в его карьере. Он стал первым россиянином, выбранным на драфте НБА с 2013 года, и первым в истории, кого выбрали в числе первых десяти

Егор Дёмин с Адамом Сильвером во время объявления на драфте НБА — 2025 (Фото: Getty Images)

Баскетболист Егор Демин заявил во время своей речи на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), что с трудом сдерживает слезы. Ранее он был выбран командой «Бруклин Нетс» в первом раунде под восьмым номером.

«Честно говоря, я с трудом сдерживаю слезы. Для меня это невероятно волнительный момент. Для меня особо важно, что в этот момент моя семья и друзья находятся рядом. Все происходит здесь, теперь это мой дом, моя арена, тут я буду играть. Я очень благодарен клубу «Нетс» за это решение, сейчас я по-настоящему счастлив», — сказал он.



Демин признался, что, несмотря на такой важный момент в карьере, он не чувствует давления. «Я думаю, что подхожу команде отлично, потому что у нас отличные игроки, завершители, снайперы — ребята, которые умеют забивать. А я могу отдавать им передачи, облегчать им жизнь. Моя задача — делать так, чтобы команда выглядела лучше», — добавил он.

Демин стал первым российским баскетболистом, которого выбрали в числе первых десяти игроков на драфте НБА — специальной процедуре выбора клубами игроков, которые хотят играть в лиге. Первый раунд драфта прошел в Нью-Йорке. Ранее самый высокий номер драфта среди россиян, 12-й, был у Ярослава Королева в 2005 году («Лос-Анджелес Клипперс», в 2007 году покинул клуб).