Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА

Демин стал первым в истории россиянином, выбранным в топ-10 на драфте НБА

Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером. Это первый россиянин, выбранный на драфте НБА с 2013 года, и первый в истории, кого выбрали в числе первых десяти

Егор Демин (Фото: Elsa / Getty Images)

Егор Демин стал первым российским баскетболистом, которого выбрали в числе первых десяти игроков на драфте североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — специальной процедуре выбора клубами игроков, которые хотят играть в лиге. Первый раунд драфта прошел в Нью-Йорке.

Демина выбрал клуб «Бруклин Нетс» под восьмым номером.

Ранее самый высокий номер драфта среди россиян, 12-й, был у Ярослава Королева в 2005-м («Лос-Анджелес Клипперс», в 2007-м покинул клуб).

Демин стал десятым россиянином в истории, выбранным на драфте НБА.

Первым был Андрей Фетисов — его выбрал в 1994-м под 36-м номером «Бостон Селтикс», но баскетболист в НБА так и не сыграл. Последним был Сергей Карасев — под 19-м номером в 2013 году, он стал игроком «Кливленд Кавальерс», но не смог закрепиться в команде, в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016-м вернулся в Россию.

19-летний Демин — сын экс-баскетболиста «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. С 2021 года выступал за мадридский «Реал», в 2024-м отправился в США, играл за Университета Бригама Янга. В феврале ESPN назвал Демина кандидатом на выбор в топ-10.

Обычно на драфте НБА драфтовали не более одного россиянина, но в 2004-м выбрали сразу четверых.

Самым успешным игроком из России в НБА был Андрей Кириленко — его взял клуб «Юта Джазз» в 1999-м под 24-м номером. Чемпиона НБА Сергея Кауна выбрали во втором раунде, а еще один победитель турнира Тимофей Мозгов не выставлялся на драфт.

На драфте НБА выбирают не более 60 игроков.