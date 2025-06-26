Впервые в истории россиянина выбрали в топ-10 драфта НБА
Егор Демин стал первым российским баскетболистом, которого выбрали в числе первых десяти игроков на драфте североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — специальной процедуре выбора клубами игроков, которые хотят играть в лиге. Первый раунд драфта прошел в Нью-Йорке.
Демина выбрал клуб «Бруклин Нетс» под восьмым номером.
Ранее самый высокий номер драфта среди россиян, 12-й, был у Ярослава Королева в 2005-м («Лос-Анджелес Клипперс», в 2007-м покинул клуб).
Демин стал десятым россиянином в истории, выбранным на драфте НБА.
Первым был Андрей Фетисов — его выбрал в 1994-м под 36-м номером «Бостон Селтикс», но баскетболист в НБА так и не сыграл. Последним был Сергей Карасев — под 19-м номером в 2013 году, он стал игроком «Кливленд Кавальерс», но не смог закрепиться в команде, в 2014-м перешел в «Бруклин Нетс», а в 2016-м вернулся в Россию.
19-летний Демин — сын экс-баскетболиста «Химок» и пермского «Урал-Грейта» Владимира Демина. С 2021 года выступал за мадридский «Реал», в 2024-м отправился в США, играл за Университета Бригама Янга. В феврале ESPN назвал Демина кандидатом на выбор в топ-10.
Обычно на драфте НБА драфтовали не более одного россиянина, но в 2004-м выбрали сразу четверых.
Самым успешным игроком из России в НБА был Андрей Кириленко — его взял клуб «Юта Джазз» в 1999-м под 24-м номером. Чемпиона НБА Сергея Кауна выбрали во втором раунде, а еще один победитель турнира Тимофей Мозгов не выставлялся на драфт.
На драфте НБА выбирают не более 60 игроков.
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