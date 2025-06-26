Матч «Интера» на ЧМ завершился массовой потасовкой

После второго гола «Интера» на 90+3 минуте началась массовая потасовка между игроками — в центре внимания была стычка между Маркосом Акуньей и Дензелом Дюмфрисом

Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it

«Интер» победил «Ривер Плейт» в заключительном матче группы Е со счетом 2:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Голы забили Франческо Эспозито и Алессандро Бастони.

После второго гола «Интера» на 90+3 минуте началась массовая потасовка между игроками — в центре внимания была стычка между Маркосом Акуньей и Дензелом Дюмфрисом, которые до этого неоднократно сталкивались друг с другом по ходу игры. Однако на этот раз их стычка переросла в массовую потасовку с участием основных и запасных игроков со стороны обеих команд. В итоге к уже удаленному Мартинесу Куарта добавился еще один футболист «Ривера» Гонсало Монтиель.

Дензел Дюмфрис - справа (Фото: IMAGO / Global look press)

После финального свистка Дюмфрис побежал в сторону подтрибунного помещения, а за ним погнался Акунья. Параллельно с ними побежали футболисты, а также главный тренер «Интера» Кристиан Киву. Перед входом в подтрибунное помещение в Дюмфриса со стороны болельщиков «Ривера» полетели стаканы, флажки и различные предметы.

По итогам группового этапа миланский клуб с 7 очками занял первое место в группе. На второй строчке расположился «Монтеррей» с 5 баллами. «Ривер Плейт» завершил турнир с 2 очками, а «Урава» осталась без набранных очков.