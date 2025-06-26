 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Ювентус Манчестер Сити 1 4,6 x 3,75 2 1,85 Футбол Клубный ЧМ. США Зальцбург Реал 1 9,2 x 6,05 2 1,31 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Хиляль Эр-Рияд Пачука 1 1,57 x 4,55 2 5,6 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Илия Топурия Чарльз Оливейра 1 1,21 x 66 2 4,65 Единоборства MMA. UFC 317. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Кай Кара-Франс 1 1,38 x 60 2 3,15 Бокс Рейтинговые бои. 10 раундов. Международные Джейк Пол Хулио Сезар Чавес-мл. 1 1,07 x 28 2 8,7 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,35 x 17,5 2 1,67 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,3 x 24 2 3,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Матч «Интера» на ЧМ завершился массовой потасовкой

После второго гола «Интера» на 90+3 минуте началась массовая потасовка между игроками — в центре внимания была стычка между Маркосом Акуньей и Дензелом Дюмфрисом
Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it
Фото: IMAGO/www.imagephotoagency.it

«Интер» победил «Ривер Плейт» в заключительном матче группы Е со счетом 2:0 и вышел в 1/8 финала турнира. Голы забили Франческо Эспозито и Алессандро Бастони.

После второго гола «Интера» на 90+3 минуте началась массовая потасовка между игроками — в центре внимания была стычка между Маркосом Акуньей и Дензелом Дюмфрисом, которые до этого неоднократно сталкивались друг с другом по ходу игры. Однако на этот раз их стычка переросла в массовую потасовку с участием основных и запасных игроков со стороны обеих команд. В итоге к уже удаленному Мартинесу Куарта добавился еще один футболист «Ривера» Гонсало Монтиель.

Фото: IMAGO / Global look press
Дензел Дюмфрис - справа
(Фото: IMAGO / Global look press)

После финального свистка Дюмфрис побежал в сторону подтрибунного помещения, а за ним погнался Акунья. Параллельно с ними побежали футболисты, а также главный тренер «Интера» Кристиан Киву. Перед входом в подтрибунное помещение в Дюмфриса со стороны болельщиков «Ривера» полетели стаканы, флажки и различные предметы.

По итогам группового этапа миланский клуб с 7 очками занял первое место в группе. На второй строчке расположился «Монтеррей» с 5 баллами. «Ривер Плейт» завершил турнир с 2 очками, а «Урава» осталась без набранных очков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
клубный чемпионат мира по футболу «Интер» массовые беспорядки
Материалы по теме
Футболиста «Челси» дисквалифицировали на два матча клубного ЧМ
Спорт
Бомж проник в номер участника клубного ЧМ и уснул там
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июня
EUR ЦБ: 91,06 (-0,68) Инвестиции, 25 июн, 18:48 Курс доллара на 26 июня
USD ЦБ: 78,2 (-0,19) Инвестиции, 25 июн, 18:48
Посла России пригласили на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки Политика, 11:00
Нейросети получают личные данные пользователей. Для кого и как защититьсяПодписка на РБК, 10:52
Работодатели стали чаще нанимать сотрудников предпенсионного возраста Общество, 10:51
В Петербурге троих человек обвинили в осквернении «Знамени Победы» Общество, 10:42
Вместо торговли: чем сегодня занялись предприниматели Мнение, 10:39
Стало известно, кто снимет новый фильм о Джеймсе Бонде Общество, 10:38
Орбан заявил, что 95% венгров выступили против Украины в ЕС Политика, 10:38
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В больнице сообщили, что экс-президент Румынии не может передвигаться Общество, 10:33
WP узнала о клятве Трампа, что при нем Россия не нападет на НАТО Политика, 10:30
Индекс гособлигаций Мосбиржи впервые за год поднялся выше 114 пунктов Инвестиции, 10:24
Похоронить бизнес, чтобы его пересобрать. Что это за методПодписка на РБК, 10:20
Суд признал сделки с криптовалютой через карты бизнесом. Что нужно знать Крипто, 10:15
Овощебазу в Якутске заволокло дымом Общество, 10:14
FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского Политика, 10:10