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Спорт ,  
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Первый за 12 лет. Станет ли драфт НБА-2025 историческим для России

Впервые за 12 лет россиянина выберут на драфте НБА
На драфте НБА впервые за 12 лет могут быть выбраны российские баскетболисты. Что нужно знать о драфте текущего года и как американские эксперты оценивают шансы россиян — в материале «РБК Спорт»
Российский баскетболист Егор Демин (справа)
Российский баскетболист Егор Демин (справа) (Фото: Matthew Stockman/Getty Images)

В Нью-Йорке в ночь с 25 на 26 июня пройдет драфт НБА, где сразу три российских баскетболиста претендуют на выбор клубами лиги. Первый раунд начнется 26 июня в 3:00 по московскому времени, а второй — в то же время, в ночь на 27 июня.

Последним российским игроком, выбранным на драфте НБА, был Сергей Карасев в 2013 году.

Что такое драфт НБА

Драфт НБА — это ежегодное мероприятие, которое проходит в два раунда, в ходе которого 30 команд лиги получают возможность пополнить составы перспективными молодыми игроками, выбирая их по очереди.

В первом раунде на выбор дается пять минут, во втором — четыре. К драфту обычно допускаются игроки из американских колледжей и перспективные баскетболисты из других стран.

Скандал вокруг «Нью-Йорк Никс» 2022 года привел к тому, что на драфте текущего года будет выбрано на одного игрока меньше — 59 баскетболистов. Команда лишилась выбора во втором раунде из-за нарушений, допущенных при подписании Джейлена Брансона в 2022 году, что стало причиной санкций со стороны лиги. Клуб начал вести переговоры с игроком до официального открытия рынка свободных агентов, что запрещено правилами лиги. Также с баскетболистом был подписан четырехлетний контракт на сумму $104 млн.

Драфт — ежегодное мероприятие для привлечения талантов. Он также способствует равенству: худшие команды получают право выбирать первыми, что повышает их шансы заполучить сильного игрока, способного усилить состав и изменить будущее команды.

Кто из россиян может быть задрафтован

На драфт НБА 2025 года заявлены три российских баскетболиста: разыгрывающий защитник Егор Демин, центровые Владислав Голдин и Виктор Лахин.

Егор Демин

Несмотря на свои габариты и амплуа разыгрывающего защитника, Демин, выступая на позиции первого номера в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), демонстрирует отличное видение площадки и обладает задатками хорошего снайпера.

Демин — универсальный игрок, способный действовать на позициях от первого до четвертого номера, что обусловлено его физическими данными (рост 206 см, вес 86 кг). В завершившемся сезоне он выступал за команду Университета Бригама Янга (BYU), где в среднем набирал 10,6 очка, 5,5 результативной передачи и 3,9 подбора за игру.

Владислав Голдин

Владислав Голдин — классический центровой (рост 216 см, вес 113 кг), сильный игрок в борьбе под щитом. Россиянин выступал в NCAA за «Техас Тек», затем за «Флориду Атлантик», но лучшим в его карьере стал сезон в «Мичиган Вулверинс». В сезоне 2024/25 россиянин набирал в среднем 16,6 очка, 7 подборов и 1,4 блок-шота за игру. Также в марте этого года Голдин был признан лучшим игроком сезона в конференции Big 10 NCAA.

Виктор Лахин

Виктор Лахин — универсальный центровой, умеющий играть в посте (позиция игрока вблизи корзины для создания возможностей для атаки и набора очков) и бросать с дальней дистанции. Баскетболист первые четыре года в США выступал за «Цинциннати», а летом 2024 года перешел в «Клемсон». В среднем в последнем сезоне он набирал 11,4 очка, 6,4 подбора, 1,5 блок-шота за игру, реализуя также 37,3% бросков с трехочковой линии.

Согласно аналитическому прогнозу (мок-драфт) ESPN, 19-летний Егор Демин будет выбран в первом раунде под 13-м номером и станет игроком клуба «Атланта Хокс». Во втором раунде 24-летний Владислав Голдин отправится в «Кливленд Кавальерс» под 49-м номером, а 23-летний Виктор Лахин, может быть выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 55-м номером.

Мок-драфт — это «ненастоящий» драфт, который используют в спорте. Эксперты и фанаты «выбирают» игроков для команд, как будто это реальный драфт, хотя результаты не имеют значения.

Что говорят эксперты о шансах россиян

Баскетбольный обозреватель и журналист Washington Post Джерри Брюэр в разговоре с «РБК Спорт» сказал, что отсутствие предварительных договоренностей с клубами может серьезно осложнить Егору Демину попадание в первую десятку драфта: «Но команды, занявшие на драфте 8-е («Бруклин»), 9-е («Торонто») и 10-е («Финикс» после обмена с «Хьюстоном») места, нуждаются в игроке, который может отдавать пас и вести атаку так, как это делает он», — сказал он.

Он отметил, что если Демин не попадет в топ-10, то его все равно выберут под общим 14-м номером, «что в любом случае сделает его победителем лотереи. Это (попадание в первую десятку) было бы большим достижением для такого молодого игрока».

По словам Брюэра, российский баскетболист — отличный защитник благодаря своим габаритам: рост 206 см и вес 86 кг. Это также является его огромным преимуществом.

«Он опытный плеймейкер, которому все еще нужно совершенствовать свои навыки броска в прыжке, но его игра лучше подходит для НБА, чем для колледжа в BYU. Там больше пространства, и тренеры не могут так сильно усложнять игру физической нагрузкой. Подумайте об этом, и Демин может оказаться недооцененным талантом», — отметил баскетбольный обозреватель.

Однако он отметил, что Демин должен улучшить свою игру в обороне, чтобы стать тем игроком, которым он надеется стать.

Также журналист заявил, что у Виктора Лахина более четкий путь к продолжению карьеры в НБА, чем у Владислава Голдина. «НБА — это лига универсалов, и мастерство Лахина в бросках по периметру и умение действовать в обороне дает ему шанс быстрее заработать себе роль», — отметил он.

По его словам, Голдину, как классическому центровому, предстоит непростая адаптация к требованиям НБА, но «он хорошо играет под кольцом, умеет защищаться и любит ставить заслоны, чтобы его партнеры по команде были открыты. У него есть своя роль, но он должен показать, что может отгонять игроков от корзины», — добавил Брюэр.

Кроме того, баскетбольный обозреватель Washington Post вспомнил про драфт НБА 2004 года, когда были выбраны четыре российских игрока, двое из которых (Павел Подкользин и Виктор Хряпа) были выбраны в первом раунде. Он отметил, что эти игроки не особо преуспели в лиге.

«Но в этом году у Демина есть шанс попасть на драфте выше, чем у Ярослава Королева, который в 2005 году занял 12-е место и до сих пор является лучшим среди уроженцев России, выбранных на драфте НБА», — сказал он.

Брюэр также добавил, что если Демин сумеет реализовать свой потенциал, «он может стать атакующей версией того, кем был Андрей Кириленко в обороне». «Это важный момент и возможность для российского баскетбола», — заключил он.

Журналист NetsDaily Лукас Каплан написал, что Демин не является достаточно перспективным игроком, чтобы его выбирать под высоким 8-м номером.

«Это сделало бы каждое из 56 поражений «Бруклина» в сезоне 2024/25 еще более болезненным. А вот Егор Демин под 19-м пиком — это уже слишком. Да, он стал бы вторым самым интересным потенциалу молодым игроком «Нетс» после того, кого выберут под 8-м номером, и я был бы очень рад увидеть, как юноша читает площадку», — написал Каплан.

Североамериканский журналист Адам Финкельштейн в своем материале на спортивном сайте CBS Sports написал, что, вероятно, Демина выберет «Миннесота», которая нуждается в усилении передней линии.

«Большинство считают, что «Миннесота» остановится на Егоре. У клуба есть потребность в игроке, который может эффективно перемещать мяч и набирать очки. Демин может подойти по обоим этим критериям. Хотя его часто называют разыгрывающим защитником, его рост составляет более 200 см в обуви. Самое главное, он может быть лучшим распасовщиком среди всех игроков на драфте», — написал он.

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Теги
Полина Мельникова
Баскетбол НБА Егор Демин
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