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Спорт ,  
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Роналду ответил на вопрос, где он продолжит карьеру

Фабрицио Романо: Роналду продолжит выступать за саудовский «Аль-Наср»
Соглашение португальца с «Аль-Насром» рассчитано до июня 2025 года. В мае СМИ писали о возможности его ухода из команды. А сам Роналду после заключительной игры в чемпионате написал в соцсетях: «Глава окончена»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Криштиану Роналду планирует остаться в саудовском «Аль-Насре» и подписать с клубом новый контракт. Футболиста в соцсети Х цитирует журналист Фабрицио Романо.

«Мое будущее? По сути, ничего не изменится. Останусь в «Аль-Насре»? Да», — приводит он слова Роналду.

Соглашение португальца с «Аль-Насром» рассчитано до июня 2025 года. В начале мая Marca сообщала, что Роналду может летом покинуть саудовский клуб. Издание указывало, что руководству клуба не понравилась гневная реакция Роналду на последние неудачи.

В конце мая Роналду и сам намекнул на возможный уход из «Аль-Насра». После матча заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии он написал у себя в Instagram (соцсеть входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России): «Эта глава окончена. История? Все еще пишется. Благодарен всем».

40-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года, но клуб с португальцем не выиграл ни одного значимого трофея. Всего в нынешнем сезоне на счету Роналду 41 матч, 35 голов и четыре результативные передачи.

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Криштиану Роналду
спортсмен, футболист
5 февраля 1985 года
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