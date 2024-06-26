Только одна россиянка из десяти дошла до финала квалификации Уимблдона
Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
Во втором круге 20-летняя Андреева победила гречанку Деспину Папамихаил со счетом 6:1, 7:6 (7:4).
За выход в основную сетку Андреева, 99-я ракетка мира, поспорит с британкой Сонай Картал (295).
Андреева — старшая сестра одной из самых талантливых теннисисток России, 17-летней Мирры Андреевой, 24-й ракетки мира. В основную сетку Уимблдона Эрика ранее не пробивалась.
Андреева единственной из россиянок вышла в финал квалификации. Во втором круге проиграли Оксана Селехметьева, Анастасия Тихонова, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова, в первом — Виталия Дьяченко, Екатерина Макарова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова и Юлия Авдеева.
Основная сетка Уимблдона стартует 1 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.
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