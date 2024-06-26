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Только одна россиянка из десяти дошла до финала квалификации Уимблдона

Из россиянок только Эрика Андреева дошла до финала квалификации Уимблдона
Первый раунд квалификации смогли преодолеть пять россиянок, второй — только Эрика Андреева
Эрика Андреева
Эрика Андреева (Фото: Dan Istitene / Getty Images)

Российская теннисистка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Во втором круге 20-летняя Андреева победила гречанку Деспину Папамихаил со счетом 6:1, 7:6 (7:4).

За выход в основную сетку Андреева, 99-я ракетка мира, поспорит с британкой Сонай Картал (295).

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Фото:Global Look Press

Андреева — старшая сестра одной из самых талантливых теннисисток России, 17-летней Мирры Андреевой, 24-й ракетки мира. В основную сетку Уимблдона Эрика ранее не пробивалась.

Андреева единственной из россиянок вышла в финал квалификации. Во втором круге проиграли Оксана Селехметьева, Анастасия Тихонова, Камилла Рахимова и Анастасия Захарова, в первом — Виталия Дьяченко, Екатерина Макарова, Мария Тимофеева, Полина Кудерметова и Юлия Авдеева.

Основная сетка Уимблдона стартует 1 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £50 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Уимблдон Эрика Андреева
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