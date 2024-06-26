Сборная Украины завершила вничью первый тайм матча с Бельгией на Евро-2024

Сборная Украины завершила вничью первый тайм матча с Бельгией на Евро

Счет пока 0:0. Такого результата Украине не хватит для выхода в плей-офф, потому что в параллельном матче Словакия и Румыния тоже играют вничью

Фото: Clive Mason / Getty Images

Сборная Украины играет вничью с командой Бельгии после первого тайма матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы со счетом 0:0.

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

Встреча группы E проходит в Штутгарте.

В параллельном матче Словакия во Франкфурте-на-Майне также играет вничью с Румынией со счетом 1:1.

Если матчи так и завершатся, у всех команд будет по четыре очка. Румыния выйдет в плей-офф с первого места, Бельгия — со второго, Словакия — с третьего. А вот для Украины такой расклад будет означать вылет из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.