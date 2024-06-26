Осужденный в Нидерландах Рай Влут покинул вылетевший из РПЛ «Урал»

Осужденный в Нидерландах футболист покинул вылетевший из РПЛ клуб

«Урал» и голландский форвард Рай Влут расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В прошлом году голландец получил срок за ДТП, в котором погиб ребенок

Рай Влут (Фото: телеграм-канал ФК «Урал»)

Нидерландский футболист Рай Влут и «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

В «Урал» Влут перешел летом 2022 года из «Астаны». За два года он провел 34 матча и забил семь голов.

«К сожалению, серьезная травма, которую Рай получил весной прошлого года, не позволила ему полностью показать свой потенциал в нашей команде», — говорится в сообщении.

В апреле 2023 года суд в нидерландском Харлеме приговорил Влута к 30 месяцам тюрьмы за ДТП в ноябре 2021 года, в котором погиб четырехлетний ребенок.

Влут подал апелляцию на свой приговор, до суда следующей инстанции он может оставаться на свободе на законных основаниях.

По итогам прошедшего сезона «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).