Осужденный в Нидерландах футболист покинул вылетевший из РПЛ клуб
Нидерландский футболист Рай Влут и «Урал» расторгли контракт по обоюдному согласию. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
В «Урал» Влут перешел летом 2022 года из «Астаны». За два года он провел 34 матча и забил семь голов.
«К сожалению, серьезная травма, которую Рай получил весной прошлого года, не позволила ему полностью показать свой потенциал в нашей команде», — говорится в сообщении.
В апреле 2023 года суд в нидерландском Харлеме приговорил Влута к 30 месяцам тюрьмы за ДТП в ноябре 2021 года, в котором погиб четырехлетний ребенок.
Влут подал апелляцию на свой приговор, до суда следующей инстанции он может оставаться на свободе на законных основаниях.
По итогам прошедшего сезона «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024