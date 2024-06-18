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Спорт ,  
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В «Урале» объяснили уход капитана его украинским гражданством

Президент «Урала» объяснил уход капитана Кулакова его украинским гражданством
Президент «Урала» отметил, что в команде есть лишние легионеры после вылета из РПЛ, а Денису Кулакову предлагали сделать российский паспорт, но «ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство»
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Денис Кулаков (Фото: телеграм-канал ФК «Урал»)

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил Sport24, что украинский защитник Денис Кулаков покинул команду из-за лимита на легионеров в Первой лиге.

По итогам прошедшего сезона «Урал» вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ). В Первой лиге в заявке клубов на сезон может быть не больше четырех иностранцев. Кулаков выступал за «Урал» с 2015 года, был капитаном команды. 18 июня екатеринбургский клуб объявил об уходе защитника.

«Решили расстаться с Кулаковым, потому что у нас действует лимит на иностранцев, у нас есть лишние легионеры. С ним у нас закончился контракт, мы его ценим и любим. Денис — наш капитан, девять лет мы были вместе, и это время прошло, как один», — сказал Иванов.

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По словам президента клуба, Кулакову предлагали сделать российский паспорт, но «ему и его семье удобнее иметь прежнее гражданство». «У нас к Денису никаких претензий нет», — добавил Иванов.

Еще одной причиной расставания с 38-летним Кулаковым Иванов назвал омоложение команды.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Урал Денис Кулаков

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