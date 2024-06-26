Павел Дацюк объявил о завершении карьеры
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк объявил о завершении карьеры в возрасте 45 лет.
По словам хоккеиста, это решение далось ему очень сложно. «Не объявлял по обстоятельствам. Мне очень сложно далось это решение. Хотелось еще играть. Но я не смог себя обмануть. Не было огня в глазах», — цитирует Дацюка «РИА Новости».
По словам Дацюка, силы у него еще были, но «ушел огонь». «Это детское восхищение от хоккея. Не стал себя обманывать и мотивировать», — добавил он.
Накануне было объявлено, что Дацюка введут в Зал хоккейной славы в Торонто.
Последним клубом Дацюка был екатеринбургский«Автомобилист», который он покинул после окончания сезона 2020/21.
По ходу карьеры Дацюк выступал за «Детройт», казанский «Ак Барс», московские «Динамо» и ЦСКА, а также петербургский СКА. На счету хоккеиста две победы в Кубке Стэнли и победа в Кубке Гагарина в составе петербургской команды. Вместе со сборной России он выиграл золото чемпионата мира и стал олимпийским чемпионом.
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