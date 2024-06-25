Павла Дацюка введут в Зал хоккейной славы
Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк будет введен в Зал хоккейной славы в 2024 году, об этом сообщает пресс-служба организации.
Дацюк в июне 2022 года заявил, что завершил карьеру. Форвард играл в НХЛ в 2001–2016 годах, став двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008) с «Детройт Ред Уингз».
Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, чемпионом мира-2012, обладателем Кубка Гагарина 2017 года, чемпионом России 2005 года.
Последним клубом Дацюка был «Автомобилист». В Екатеринбурге в честь хоккеиста назван ледовый комплекс «Дацюк Арена».
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