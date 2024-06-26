Овечкин и Бобровский попали в список участников матча звезд НХЛ и КХЛ в Москве

Овечкин и Бобровский сыграют против команды Ковальчука в Москве

В список попали нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский, который помог своей команде выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Организаторы хоккейного «Матча года», в котором встретятся российские звезды НХЛ и лучшие игроки КХЛ, назвали предварительные составы команд. Игра состоится 20 июля 2024 года в Москве на «ЦСКА Арене».

В предварительный список звезд НХЛ попали: Александр Овечкин, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Валерий Ничушкин, Дмитрий Орлов, Андрей Свечников, Павел Бучневич, Илья Любушкин, Евгений Дадонов, Владислав Гавриков, Александр Романов, Никита Зайцев, Кирилл Марченко и Егор Чинахов. Тренерский штаб представлен Игорем Ларионовым, Алексеем Жамновым и Сергеем Зубовым.

Расширенный состав звезд КХЛ выглядит следующим образом: Илья Ковальчук, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Николай Голдобин, Вадим Шипачев, Александр Никишин, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Дмитрий Яшкин, Василий Атанасов, Дамир Шарипзянов, Антон Бурдасов, Александр Волков, Евгений Свечников, Илья Набоков, Егор Яковлев, Андрей Миронов, Григорий Панин, Богдан Конюшков, Анатолий Голышев, Никита Нестеров, Михаил Бердин и Максим Дорожко. Тренеры: Андрей Разин и Игорь Никитин.

Вошедший в состав команды звезд НХЛ голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский накануне выиграл Кубок Стэнли. Команда россиянина проиграла три встречи подряд, однако в решающем седьмом матче смогла победить «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 2:1. Бобровского назвали одним из самых полезных игроков противостояния — впервые в истории капитан команды после круга почета передал главный трофей НХЛ вратарю.

В предварительный список также попал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, команда которого с четырьмя поражениями первой вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли на стадии плей-офф.