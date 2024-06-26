Экс-помощник Хиддинка в сборной России получил должность в «Локомотиве»
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк назначен на должность старшего тренера академии «Локомотива». Об этом сообщается на сайте московского клуба.
«Мне очень приятно, что «Локомотив», за который я выступал и брал с ним Кубок страны, обратил внимание на мою кандидатуру. Пришло время передать весь свой опыт талантливому поколению тренеров, многие из которых только начинают карьеру, а также молодым воспитанникам академии», — сказал 61-летний Бородюк.
Последним местом работы Бородюка было московское «Торпедо», которое он покинул в августе 2022 года.
Бородюк до этого работал в «Торпедо» в 2013–2014 годах, а в марте 2021 года снова возглавил команду. Оба раза ему удалось вывести клуб в РПЛ. Также на протяжении карьеры тренер возглавлял австрийский «Хорн», сборную Казахстана и казахстанский «Кайрат», а в 2002–2012 годах входил в штаб сборной России, в том числе был помощником Гуса Хиддинка на Евро-2008, где национальная команда завоевала бронзовые медали.
В качестве игрока Бородюк выиграл золото Олимпиады-1988 со сборной СССР и Кубок России с «Локомотивом» (1997), дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР в составе московского «Динамо», включен в «Клуб Григория Федотова», объединяющий советских и российских футболистов, забивших за карьеру 100 и более голов, является заслуженным тренером России.
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