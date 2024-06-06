 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Локомотив» продлил контракт с главным тренером

«Локомотив» продлил контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым
Соглашение с Михаилом Галактионовым будет действовать до конца сезона-2025/26. В прошедшем сезоне «Локомотив» занял четвертое место в РПЛ
Михаил Галактионов
Михаил Галактионов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Михаил Галактионов останется главным тренером «Локомотива» в следующем сезоне, 40-летний специалист продлил контракт. Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/26.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Локомотив» расстался с Дзюбой
Спорт
Артем Дзюба

С начала 2023-го «Локомотив» набрал 85 очков — больше, чем другие в РПЛ. Всего во главе клуба у Галактионова 57 матчей — 29 побед, 14 ничьих и 14 поражений.

Ранее Галактионов тренировал «Ахмат», «Пари НН», различные юношеские, а также молодежную сборную России.

АвтоВАЗ назвал стоимость новой Lada Iskra

Сергею Лаврову во время визита в Буркина-Фасо вручили орден Жеребца

В Таллине произошел сильный взрыв. Видео

В центре Петербурга Mitsubishi врезался во внедорожник Aurus. Видео

Лерчек в беседе с РБК назвала себя «амбассадором ФНС»

На ПМЭФ показали генеалогическое древо Владимира Путина

Кадры с презентации новинки АвтоВАЗа Lada Iskra на ПМЭФ

Премьер Индии Нарендра Моди подал в отставку. Подробности

На ПМЭФ показали макет высокоскоростной ЖД-магистрали из Москвы в Петербург

В Подмосковье начался грибной сезон. Фото

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва Михаил Галактионов
Материалы по теме
ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-тренером «Локомотива»
Спорт
Поигравший в Европе экс-вратарь «Спартака» перешел в «Локомотив»
Спорт
Дзюба заявил о «новой главе впереди» после ухода из «Локомотива»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 96,44 (-0,12) Инвестиции, 05 июн, 17:15 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 88,74 (-0,01) Инвестиции, 05 июн, 17:15
Балицкий заявил о национализации всех украинских объектов в Запорожье Политика, 17:19
Оператор биометрии предложил запустить идентификацию россиян за границей Финансы, 17:17
Глава набсовета Мосбиржи заявил о неизбежности перехода на торги Т+0 Инвестиции, 17:15
Венгрия поддержала мирный план Китая и Бразилии по Украине Политика, 17:12
На Камчатке отца обвинили в истязании маленькой дочери в течение трех лет Общество, 17:11
Абоненты «Билайна» пожаловались на сбой в работе оператора Технологии и медиа, 17:08
Bloomberg сообщил о высоком спросе на южнокорейское оружие «старой школы» Политика, 17:07
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Защита основателя «Макфы» увеличила сумму иска к Малахову до ₽120 млн Общество, 17:04
Каковы шансы 17-летней россиянки на победу в полуфинале «Ролан Гаррос» Спорт, 17:04
ПСБ и партнеры объявили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии Пресс-релиз, 17:02
На сессии РБК в рамках ПМЭФ обсудили цифровые решения для экспортеров Отрасли, 16:57
Вице-премьер Хуснуллин сравнил обеспеченность жильем в России и Китае Бизнес, 16:56
Документ о квалификации предложили выдавать во время учебы в вузах Общество, 16:54
Деньги из грязи: как в Индии зарабатывают на проблемах с отходами Отрасли, 16:53