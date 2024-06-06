«Локомотив» продлил контракт с главным тренером

Соглашение с Михаилом Галактионовым будет действовать до конца сезона-2025/26. В прошедшем сезоне «Локомотив» занял четвертое место в РПЛ

Михаил Галактионов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Михаил Галактионов останется главным тренером «Локомотива» в следующем сезоне, 40-летний специалист продлил контракт. Об этом сообщается в телеграм-канале московского футбольного клуба.

Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2025/26.

Галактионов возглавил клуб в ноябре 2022 года. В прошлом сезоне «Локомотив» занял четвертое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С начала 2023-го «Локомотив» набрал 85 очков — больше, чем другие в РПЛ. Всего во главе клуба у Галактионова 57 матчей — 29 побед, 14 ничьих и 14 поражений.

Ранее Галактионов тренировал «Ахмат», «Пари НН», различные юношеские, а также молодежную сборную России.