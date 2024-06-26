Умер первый тренер Третьяка и Харламова
Бывший тренер хоккейного клуба «Динамо» Виталий Ерфилов скончался на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба клуба.
Причины смерти не уточняются.
«Хоккейный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Георгиевича. Светлая память», — говорится в сообщении.
Ерфилов начинал тренерскую карьеру в 1961 году в ЦСКА. Среди его воспитанников трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и двукратный олимпийский чемпион Валерий Харламов.
Также Ерфилов работал главным тренером юниорской сборной СССР (1977-1982), вместе с которой в 1980-м стал победителем чемпионата Европы.
В качестве тренера вратарей московского «Динамо» Ерфилов дважды становился бронзовым призером чемпионата страны.
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