Мбаппе оскорбил Левандовского во время матча Евро
Французский форвард Килиан Мбаппе назвал форварда сборной Польши Роберта Левандовского «сукиным сыном» в матче заключительного тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает RMC Sport.
По данным издания, инцидент произошел на 88-й минуте матча. Мбаппе сломал нос в концовке первого матча с Австрией 17 июня и с тех пор выходит на поле в защитной маске. В концовке игры с Польшей игроки вели борьбу, и Левандовский задел лицо Мбаппе. После этого французский форвард снял защитную маску и назвал поляка «сукиным сыном».
После финального свистка Мбаппе и Левандовский обнялись друг с другом.
Сборные Франции и Польши 25 июня сыграли вничью в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. Мбаппе реализовал пенальти, забив свой первый мяч на чемпионатах Европы.
Сборная Франции вышла в плей-офф напрямую, поляки досрочно вылетели с турнира. Соперником французской команды будет вторая команда группы E (определится в среду). Французы попали в первую половину сетки с Португалией, Испанией и Германией.
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