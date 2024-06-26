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Мбаппе оскорбил Левандовского во время матча Евро

Мбаппе назвал Левандовского «сукиным сыном» во время матча Евро
По данным RMC Sport, на 88-й минуте матча между Францией и Польшей Килиан Мбаппе назвал Роберта Левандовского «сукиным сыном» после того, как поляк задел француза
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Французский форвард Килиан Мбаппе назвал форварда сборной Польши Роберта Левандовского «сукиным сыном» в матче заключительного тура группового этапа Евро-2024. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным издания, инцидент произошел на 88-й минуте матча. Мбаппе сломал нос в концовке первого матча с Австрией 17 июня и с тех пор выходит на поле в защитной маске. В концовке игры с Польшей игроки вели борьбу, и Левандовский задел лицо Мбаппе. После этого французский форвард снял защитную маску и назвал поляка «сукиным сыном».

После финального свистка Мбаппе и Левандовский обнялись друг с другом.

Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы
Спорт
Килиан Мбаппе

Сборные Франции и Польши 25 июня сыграли вничью в заключительном матче группового этапа Евро-2024. Матч в Дортмунде завершился со счетом 1:1. Мбаппе реализовал пенальти, забив свой первый мяч на чемпионатах Европы.

Сборная Франции вышла в плей-офф напрямую, поляки досрочно вылетели с турнира. Соперником французской команды будет вторая команда группы E (определится в среду). Французы попали в первую половину сетки с Португалией, Испанией и Германией.

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Футбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Франции по футболу сборная Польши по футболу Килиан Мбаппе Роберт Левандовски
Мбаппе Килиан фото

Мбаппе Килиан

футболист
20 декабря 1998 года
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