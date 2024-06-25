Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы

Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар на 56-й минуте матча с Польшей. Ранее француз на Евро никогда не забивал

Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Французский форвард Килиан Мбаппе забил свой первый гол на чемпионатах Европы.

Нападающий на 56-й минуте реализовал 11-метровый удар в матче третьего тура группового этапа Евро-2024 против Польши.

Матч проходит в Дортмунде.

Сборные Франции и Польши выступают в группе D с командами Нидерландов и Австрии. По итогам двух матчей у французской сборной четыре очка, Польша досрочно вылетела с турнира, не набрав ни одного балла.