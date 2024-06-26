Роналду выйдет в стартовом составе против сборной Грузии на Евро

Роналду выйдет против грузин в стартовом составе на Евро-2024

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что Роналду необходимо поддерживать игровой тонус

Криштиану Роналду (Фото: Fabio Ferrari/lLaPresse / Global look press)

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе в матче против сборной Грузии на Евро-2024, сообщил журналистам главный тренер португальцев Роберто Мартинес.

«Роналду выглядел очень стабильно в прошедшем сезоне. Он в каждом матче играл и получал много минут. Если он хочет держать себя в тонусе, то нехорошо делать паузы, а затем возвращаться на поле через шесть дней. И Роналду, и Кошта выйдут в стартовом составе», — сказал тренер.

Матч между португальцами и грузинами состоится 26 июня в Гельзенкирхене, начало — в 22.00 мск. Португальцы досрочно вышли из группы, грузины сохраняют шансы на выход из квартета. В прошлом матче подопечные Вилли Саньоля сыграли вничью с чехами — 1:1.

Чемпионат Европы продлится до 14 июля и пройдет в десяти немецких городах: Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.