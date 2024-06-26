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Евро-2024 ,  
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Кто вышел в 1/8 финала Евро

Фавориты Евро оказались в одной половине сетки
Сюжет
Евро-2024
Сборные Англии, Дании и Словении вышли в плей-офф чемпионата Европы. Датчане в 1/8 финала сыграют с Германией в Дортмунде
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборные Англии и Дании напрямую вышли в плей-офф Евро-2024. В заключительном туре группового этапа английские футболисты сыграли вничью со словенцами (0:0), а датчане — с Сербией (0:0).

После трех туров английская команда набрала пять очков и вышла в следующий раунд с первого места в группе. Датчане набрали одинаковое количество очков со Словенией (по 3 очка), но Дания оказалась на втором месте за счет того, что находится выше в рейтинге ФИФА. Словенские футболисты квалифицировались в плей-офф с третьего места.

В 1/8 финала Дания 29 июня сыграет с Германией в Дортмунде. В этот же день состоится матч между Италией и Швейцарией в Берлине.

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В первую половину сетки со сборной Дании попали фавориты турнира Португалия, Франция, Испания и Германия. Во второй половине с англичанами оказались Австрия, Швейцария и Италия. Также с третьего места в плей-офф квалифицировались Нидерланды.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи выйдут в 1/8 финала.

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