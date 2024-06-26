Кто вышел в 1/8 финала Евро
Сборные Англии и Дании напрямую вышли в плей-офф Евро-2024. В заключительном туре группового этапа английские футболисты сыграли вничью со словенцами (0:0), а датчане — с Сербией (0:0).
После трех туров английская команда набрала пять очков и вышла в следующий раунд с первого места в группе. Датчане набрали одинаковое количество очков со Словенией (по 3 очка), но Дания оказалась на втором месте за счет того, что находится выше в рейтинге ФИФА. Словенские футболисты квалифицировались в плей-офф с третьего места.
В 1/8 финала Дания 29 июня сыграет с Германией в Дортмунде. В этот же день состоится матч между Италией и Швейцарией в Берлине.
В первую половину сетки со сборной Дании попали фавориты турнира Португалия, Франция, Испания и Германия. Во второй половине с англичанами оказались Австрия, Швейцария и Италия. Также с третьего места в плей-офф квалифицировались Нидерланды.
Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи выйдут в 1/8 финала.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024