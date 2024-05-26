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Сборная Канады впервые с 2018 года осталась без медалей ЧМ по хоккею

Сборная Канады проиграла Швеции в матче за третье место ЧМ по хоккею
Национальная команда Канады уступила сборной Швеции в матче за третье место и впервые за шесть лет осталась без медалей чемпионата мира
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Сборная Канады проиграла команде Швеции в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. Встреча в Праге завершилась со счетом 2:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Грундстрем (13-я и 54-я минуты), Эрик Карлссон (50) и Маркус Юханссон (60). У канадцев отличились Дилан Козенс (23) и Пьер-Люк Дюбуа (45).

Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею
Спорт
Фото:Andrea Branca / IMAGO / Global Look Press

Команда Канады впервые с 2018 года осталась без медалей на чемпионате мира: тогда страна уступила США в матче за третье место (1:4). Сборная Швеции выиграла первую медаль на чемпионате мира с 2018 года, когда стала победителем турнира.

Канадская сборная является самой титулованной командой чемпионатов мира, выиграв 28 первенств.

Финал чемпионата мира, в котором сыграют сборные Чехии и Швейцарии, состоится 26 мая в 21:20 (мск).

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).

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