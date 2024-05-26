Сборная Чехии обыграла Швейцарию в финале и стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Чехии впервые с 2010 года стала чемпионом мира по хоккею

В финальном матче чемпионата мира чехи обыграли сборную Швейцарии. Для Чехии победа на турнире стала первой за последние 14 лет

Фото: Reuters

Хоккеисты сборной Чехии выиграли чемпионат мира. В финале турнира чехи победили сборную Швейцарии. Матч в Праге завершился со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами у победителей отметились Давид Пастрняк (49-я минута) и Давид Кампф (59-я).

Кроме этого, матч был прерван в третьем периоде на несколько минут из-за разбитого стекла на ледовой арене.

Бронзовым призером турнира стала сборная Швеции, которая победила команду Канады. Канадцы впервые с 2018-го года остались без медалей на чемпионате мира.

Сборная Чехии выиграла золотые медали чемпионата мира впервые с 2010-го года. Также она становилась чемпионом в 1996-м, 1999-м, 2000-м, 2001-м и 2005-м годах.

Сборные России и Белоруссии пропускают соревнования из-за отстранения со стороны международной федерации (IIHF).