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Ферстаппен впервые в сезоне «Формулы-1» не выиграл квалификацию

Леклер выиграл поул на Гран-при Монако, Ферстаппен впервые в сезоне не победил
Монегаск Шарль Леклер выиграл квалификацию на Гран-при Монако. Ферстаппен не смог выиграть девятый поул подряд и не побил рекорд бразильца Айртона Сенны 1988–1989 годов
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен (Фото: Mark Thompson / Getty Images)

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен не смог стать победителем квалификации восьмого в сезоне этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Монако.

Лучший результат показал монегаск Шарль Леклер (Ferrari), вторым стал — австралиец Оскар Пиастри (McLaren), третьим — Карлос Сайнс-младший (Ferrari).

Ферстаппен впервые в сезоне не выиграл поул.

До этого старта с учетом прошлого сезона на счету 26-летнего Ферстаппена было восемь побед в квалификациях подряд. Он не смог побить рекорд бразильца Айртона Сенны, у которого также было восемь поулов подряд — с Гран-при Испании-1988 по Гран-при США-1989.

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Гонка Гран-при Монако состоится 26 мая, начало—в 16:00 мск.

Ферстаппен, чемпион трех последних сезонов, лидирует в личном зачете пилотов, набрав 161 очко. На втором месте — Леклер (113), на третьем — мексиканец Серхил Перес из Red Bull (107).

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автогонки Формула-1 Макс Ферстаппен
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