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Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Россиянин Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл японского теннисиста Таро Дэниела
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Reuters)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге россиянин (шестой номер посева) обыграл японского теннисиста Таро Дэниела. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Дэниел выступал на турнире без номера посева.

В третьем круге Рублев встретится с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом и аргентинцем Тьяго Тиранте (оба без номера посева).

Россиянка из конца топ-200 рейтинга вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Ранее 26 мая на старте турнира вылетели российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Тимофеева. Кудерметова проиграла чешке Марии Боузковой (2:6, 4:6), а Тимофеева уступила китаянке Ван Яфань (3:6, 3:6).

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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Теги
теннис Андрей Рублев (теннисист) ATP
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