Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев в первом круге Открытого чемпионата Франции обыграл японского теннисиста Таро Дэниела

Андрей Рублев (Фото: Reuters)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В первом круге россиянин (шестой номер посева) обыграл японского теннисиста Таро Дэниела. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Дэниел выступал на турнире без номера посева.

В третьем круге Рублев встретится с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом и аргентинцем Тьяго Тиранте (оба без номера посева).

Ранее 26 мая на старте турнира вылетели российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Тимофеева. Кудерметова проиграла чешке Марии Боузковой (2:6, 4:6), а Тимофеева уступила китаянке Ван Яфань (3:6, 3:6).

Открытый чемпионат Франции проходит в Париже и продлится до 8 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.