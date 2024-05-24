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Россиянка из конца топ-200 рейтинга вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянка из конца топ-200 рейтинга WTA вышла в основную сетку «Ролан Гаррос»
Юлия Авдеева в финале квалификации победила Оливию Гадеки из Австралии. 21-летняя россиянка, которая занимает 188-е место в мировом рейтинге, впервые сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема»
Юлия Авдеева
Юлия Авдеева (Фото: IMAGO / Augst / Eibner-Pressefoto / Global Look Press)

Российская теннисистка Юлия Авдеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос», второго в сезоне турнира «Большого шлема».

В финале квалификации 21-летняя Авдеева победила австралийку Оливию Гадеки, 165-ю ракетку мира, со счетом 1:6, 6:3, 6:2.

Авдеева занимает 188-е место в рейтинге WTA, она впервые в своей карьере сыграет в основной сетке на турнирах «Большого шлема». На счету россиянки есть три титула на турнирах ITF.

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Россиянка Оксана Селехметьева (514-й номер рейтинга WTA) проиграла в финале квалификации американке Кэти Волынец (109) со счетом 3:6, 4:6. Анастасии Захаровой (166) позднее в пятницу предстоит встреча с немкой Евой Лис (145).

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют 26 мая. Общий призовой фонд турнира составляет €53,478 млн.

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