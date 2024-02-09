Баскетболистки сборной Ирландии отказались жать руки игрокам из Израиля
Женская сборная Ирландии по баскетболу приняла решение не пожимать руки соперницам из Израиля перед матчем отборочного турнира Евробаскета-2025, который прошел в Риге. Об этом сообщает Reuters.
Во время исполнения гимнов ирландки выстроились у своей скамейки и не стали выходить в центр площадки, где стояли израильтянки.
Сборная Ирландии решила так поступить после обвинений в антисемитизме. На этой неделе Израильская баскетбольная ассоциация опубликовала интервью с баскетболисткой Дор Саар, где она таким образом высказалась об ирландках. «Известно, что они весьма антисемитски настроены, и это не секрет; может быть, поэтому ожидается серьезный матч», — сказала Саар.
Федерация баскетбола Ирландии пожаловалась в Международную федерацию баскетбола (FIBA), назвав эти комментарии Саар «подстрекательскими и совершенно неточными». Там также объявили, что игроки не будут участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях с Израилем.
Встреча прошла в четверг, 8 февраля, и завершилась победой Израиля со счетом 87:57. Эта игра была перенесена в Латвию из Израиля из-за событий в секторе Газа.
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