Мирра Андреева проиграла украинке Калининой в 1/4 финала турнира WTA в Руане

Мирра Андреева проиграла украинке в 1/4 финала турнира WTA во Франции

Российская теннисистка уступила третьей ракетке Украины Ангелине Калининой в двух сетах

Мирра Андреева (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA во французском Руане.

В 1/4 финала 16-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, уступила украинке Ангелине Калининой, 32-й ракетке мира, со счетом 4:6, 5:7.

Следующей соперницей Калининой, у которой третий номер посева, будет полька Магда Линетт.

Андреева занимает 43-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на Australian Open.

Турнир в Руане завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.