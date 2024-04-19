Мирра Андреева проиграла украинке в 1/4 финала турнира WTA во Франции
Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал турнира WTA во французском Руане.
В 1/4 финала 16-летняя россиянка, посеянная на турнире под пятым номером, уступила украинке Ангелине Калининой, 32-й ракетке мира, со счетом 4:6, 5:7.
Следующей соперницей Калининой, у которой третий номер посева, будет полька Магда Линетт.
Андреева занимает 43-е место в мировом рейтинге. В нынешнем сезоне она доходила до четвертьфинала турнира в австралийском Брисбене и четвертого круга на Australian Open.
Турнир в Руане завершится 21 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €232 тыс.
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