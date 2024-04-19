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Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб из Второй лиги

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавил «Челябинск» из Второй лиги
Роман Пилипчук, который был помощником Массимо Карреры в чемпионском сезоне «Спартака», стал главным тренером «Челябинска»
Роман Пилипчук
Роман Пилипчук (Фото: fc-sheriff.com)

Роман Пилипчук стал новым главным тренером «Челябинска». Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения с 56-летним специалистом не уточняется. На этом посту он сменил Виталия Панова.

Последним местом работы Пилипчука был молдавский «Шериф», который он покинул в марте по семейным обстоятельствам спустя пять месяцев после назначения.

Ранее Пилипчук работал ассистентом итальянского специалиста Массимо Карреры, под руководством которого «Спартак» в 2017 году завоевал золотые медали чемпионата России. Позднее также тренировал «Ахмат» и возглавлял «Спартак-2», «Олимп-Долгопрудный», минское «Динамо» и словенский клуб «Целе», который привел к серебряным медалям в сезоне 2022/23.

«Челябинск» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице группы «Золото» во Второй лиге. Команда набрала восемь очков за шесть матчей.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Челябинск ФК Спартак Москва Роман Пилипчук
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