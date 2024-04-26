Полуфиналист Кубка Гагарина продлил контракт с главным тренером

Новое соглашение Николая Заварухина с «Автомобилистом» рассчитано до 31 мая 2026 года

Николай Заварухин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте екатеринбургской команды КХЛ.

Действующий контракт Заварухина, который был рассчитан до 30 апреля 2025 года, продлен еще на один сезон — до 31 мая 2026 года.

Заварухин возглавил «Автомобилист» в ноябре 2021 года. В нынешнем сезоне команда впервые в истории дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступила будущему чемпиону — магнитогорскому «Металлургу».

Также в КХЛ 49-летний Заварухин работал в новосибирской «Сибири» (2019–2021).