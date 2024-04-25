Полуфиналист Кубка Гагарина объявил об уходе 38-летнего капитана

«Автомобилист» покинут капитан Сергей Широков, форвард Алексей Макеев и защитник Денис Баранцев — у всех истекают контракты. В команде решили омолодить состав

Сергей Широков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков покинет клуб по окончании контракта 30 апреля, сообщила пресс-служба екатеринбургской команды КХЛ.

«Автомобилист» впервые в истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Широков играл за команду с 2022 года, провел 121 матч, забросил 34 шайбы и сделал 40 передач.

Также «Автомобилист» покинут нападающий Алексей Макеев и защитник Денис Баранцев.

Главный тренер команды Николай Заварухин на пресс-конференции заявил, что планирует омоложение команды.