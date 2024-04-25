Спорт ,
0
Полуфиналист Кубка Гагарина объявил об уходе 38-летнего капитана
«Автомобилист» объявил об уходе 38-летнего капитана Сергея Широкова
«Автомобилист» покинут капитан Сергей Широков, форвард Алексей Макеев и защитник Денис Баранцев — у всех истекают контракты. В команде решили омолодить состав
Сергей Широков
Капитан «Автомобилиста» Сергей Широков покинет клуб по окончании контракта 30 апреля, сообщила пресс-служба екатеринбургской команды КХЛ.
«Автомобилист» впервые в истории дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил будущему чемпиону магнитогорскому «Металлургу».
Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Широков играл за команду с 2022 года, провел 121 матч, забросил 34 шайбы и сделал 40 передач.
Также «Автомобилист» покинут нападающий Алексей Макеев и защитник Денис Баранцев.
Главный тренер команды Николай Заварухин на пресс-конференции заявил, что планирует омоложение команды.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас