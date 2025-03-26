ЦСКА проиграл минскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ

«Армейцы» уступили в гостях со счетом 2:5. Минскому клубу ЦСКА проиграл уже пятый раз в нынешнем сезоне

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московский ЦСКА в гостях проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Кузнецов (15-я минута), Сэм Энас (19), Егор Бориков (25) и Александр Волков (48, 59). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (2) и Павел Карнаухов (3).

Второй матч пройдет в Минске 28 марта.

В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.

ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча.