ЦСКА проиграл минскому «Динамо» на старте плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в гостях проиграл минскому «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Сергей Кузнецов (15-я минута), Сэм Энас (19), Егор Бориков (25) и Александр Волков (48, 59). У проигравших отличились Дмитрий Саморуков (2) и Павел Карнаухов (3).
Второй матч пройдет в Минске 28 марта.
В регулярном чемпионате ЦСКА занял пятое место в Западной конференции, «Динамо» — четвертое.
ЦСКА и «Динамо» впервые встречаются друг с другом в плей-офф КХЛ. В очных встречах в нынешнем сезоне минчане выиграли все четыре матча.
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