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«Ак Барс» победил «Автомобилист» в первом матче плей-офф КХЛ

Казанский клуб победил в гостях со счетом 4:1. Второй матч серии пройдет 28 марта
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Казанский «Ак Барс» в гостях обыграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 4:1 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Алексей Пустозеров (16-я минута), Александр Барабанов (21), Никита Лямкин (34) и Артем Галимов (59). У проигравших отличился Александр Шаров (57).

Следующий матч состоится в Екатеринбурге 28 марта.

В регулярном чемпионате «Ак Барс» занял пятое место в Восточной конференции, «Автомобилист» — шестое. В очных встречах в нынешнем сезоне у казанцев было три победы при одном поражении.

Ранее 26 марта свой первый матч плей-офф проиграл магнитогорский «Металлург», уступив омскому «Авангарду» (1:4). Также в среду играют пары «Спартак» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) и «Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Ак Барс ХК Автомобилист
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