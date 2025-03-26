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«Зенит» выпустил разбор гола «Спартака», назвав его «Черный день VAR»

«Зенит» выпустил разбор спорного гола «Спартака», назвав его «Черный день VAR»
Петербургский клуб опубликовал раскадровку видео, фиксирующего офсайд у полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в эпизоде с решающим голом в матче 21-го тура РПЛ
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Петербургский «Зенит» опубликовал в своем телеграм-канале раскадровку фиксирующего офсайд видео с моментом победного гола полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В ответ на появившиеся инсинуации в отношении проведения офсайдных линий и правильности определения офсайда помещаем иллюстративный материал под заголовком «Черный день VAR», в котором использована офсайдная линия, проведенная VAR на момент паса на Мартинса», — сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол. «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по этому эпизоду, но комиссия постановила, что судья Сергей Иванов правильно засчитал гол.

После этого Медведев раскритиковал комиссию, заявил, что доверия к решению нет и быть не может, «если только члены ЭСК живут не в реальном мире евклидовой геометрии, а в гипотетическом зазеркалье геометрии Лобачевского».

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