РФС решил, что судья правильно засчитал победный гол «Спартака» «Зениту»

В «Зените» считали, что Кристофер Мартинс в эпизоде с решающим голом находится в офсайде, но экспертно-судейская комиссия единогласно поддержала решение Сергея Иванова засчитать гол

Кристофер Мартинс (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Судья Сергей Иванов правильно засчитал второй гол московского «Спартака» в ворота петербургского «Зенита» в 21-м туре РПЛ. Об этом говорится в решении экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС.

Матч состоялся в Москве 16 марта и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1. Решающий гол в концовке забил Кристофер Мартинс. Футболист мог находиться в положении вне игры, но судьи VAR с помощью технологии офсайдных линий приняли решение засчитать гол. «Зенит» обратился в ЭСК по этому эпизоду.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что у всех членов комиссии нет оснований не доверять решению ассистента не фиксировать положение вне игры, учитывая его оптимальную позицию, с которой он принимал это решение, и офсайдным линиям, прочерченным VAR при помощи технологии офсайдных линий при проверке взятия ворот», — говорится в сообщении.

Комиссия единогласно поддержала решение Иванова засчитать гол.

«Спартак» после той победы набрал 43 очка и вышел на второе место в РПЛ, опередив «Зенит» по дополнительным показателям. Лидером турнира после 21 матча является «Краснодар» (46).