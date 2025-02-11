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Форвард «Авангарда» третьим в истории КХЛ провел 1000 матчей

Форвард «Авангарда» Илья Каблуков третьим в истории КХЛ провел 1000 матчей
Для олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Гагарина Ильи Каблукова юбилейной стала игра против «Адмирала»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»
Фото: телеграм-канал ХК «Авангард»

Нападающий омского «Авангарда» Илья Каблуков вышел на лед в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против владивостокского «Адмирала», сыграв свою 1000-ю игру в лиге.

37-летний Каблуков стал третьим игроком в истории КХЛ, проведшим 1000 матчей. Впереди по этому показателю еще продолжающий карьеру Вадим Шипачев (1036) и Евгений Бирюков (1001).

Каблуков является олимпийским чемпионом Пхёнчхана в составе сборной России, трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 — за СКА, 2021 — за «Авангард»).

В КХЛ Каблуков также играл за ЦСКА, нижегородское «Торпедо», «Спартак» и московское «Динамо».

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Хоккей КХЛ ХК Авангард Илья Каблуков
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