Форвард «Авангарда» третьим в истории КХЛ провел 1000 матчей
Нападающий омского «Авангарда» Илья Каблуков вышел на лед в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против владивостокского «Адмирала», сыграв свою 1000-ю игру в лиге.
37-летний Каблуков стал третьим игроком в истории КХЛ, проведшим 1000 матчей. Впереди по этому показателю еще продолжающий карьеру Вадим Шипачев (1036) и Евгений Бирюков (1001).
Каблуков является олимпийским чемпионом Пхёнчхана в составе сборной России, трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017 — за СКА, 2021 — за «Авангард»).
В КХЛ Каблуков также играл за ЦСКА, нижегородское «Торпедо», «Спартак» и московское «Динамо».
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