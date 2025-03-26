В Иране заявили о планах провести матч со сборной России в октябре

Глава Федерации футбола Ирана заявил, что товарищеская игра запланирована на 6 октября

Игроки сборной Ирана (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил агентству ISNA, что национальная команда планирует 6 октября провести товарищеский матч со сборной России.

Эту игру в Иране рассматривают в качестве подготовки к чемпионату мира 2026 года. Накануне команда завоевала путевку в финальную часть турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Также в октябре Иран планирует сыграет с командой Чили. Места проведения этих матчей Тадж не уточнил.

Сборная России в марте обыграла Гренаду и Замбию со одинаковым счетом 5:0. У подопечных Валерия Карпина уже восемь подряд побед с общим счетом 44:0. Последний раз россияне пропускали в матче с Кенией 16 октября 2023 года (2:2).

Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня.