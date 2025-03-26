В Иране заявили о планах провести матч со сборной России в октябре
Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил агентству ISNA, что национальная команда планирует 6 октября провести товарищеский матч со сборной России.
Эту игру в Иране рассматривают в качестве подготовки к чемпионату мира 2026 года. Накануне команда завоевала путевку в финальную часть турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.
Также в октябре Иран планирует сыграет с командой Чили. Места проведения этих матчей Тадж не уточнил.
Сборная России в марте обыграла Гренаду и Замбию со одинаковым счетом 5:0. У подопечных Валерия Карпина уже восемь подряд побед с общим счетом 44:0. Последний раз россияне пропускали в матче с Кенией 16 октября 2023 года (2:2).
Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»
ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом
Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов