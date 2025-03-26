 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Иране заявили о планах провести матч со сборной России в октябре

Глава Федерации футбола Ирана заявил, что товарищеская игра запланирована на 6 октября
Игроки сборной Ирана
Игроки сборной Ирана (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил агентству ISNA, что национальная команда планирует 6 октября провести товарищеский матч со сборной России.

Эту игру в Иране рассматривают в качестве подготовки к чемпионату мира 2026 года. Накануне команда завоевала путевку в финальную часть турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Также в октябре Иран планирует сыграет с командой Чили. Места проведения этих матчей Тадж не уточнил.

Сборная России в марте обыграла Гренаду и Замбию со одинаковым счетом 5:0. У подопечных Валерия Карпина уже восемь подряд побед с общим счетом 44:0. Последний раз россияне пропускали в матче с Кенией 16 октября 2023 года (2:2).

Следующий товарищеский матч сборная России, отстраненная от турниров ФИФА и УЕФА, проведет дома против команды Нигерии 6 июня.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»

Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева

Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона

Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика

Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»

ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций

В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом

Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Ирана по футболу сборная России по футболу
Материалы по теме
Сборная России выиграла восьмой матч подряд с общим счетом 44:0
Спорт
Сборная Ирана завоевала путевку на ЧМ-2026 по футболу
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 92,34 (+0,82) Инвестиции, 25 мар, 19:36 Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 84,19 (+0,32) Инвестиции, 25 мар, 19:36
Что такое страховая пенсия: размер в 2025 году и формула расчетаИнвестиции, 15:31
Москвичам предсказали «маленькое» солнечное затмение 29 мартаОбщество, 15:22
В Европе удивились числу поездок главы МИД Венгрии в РоссиюПолитика, 15:20
Залужный рассказал о звонках из Румынии насчет падения дроновПолитика, 15:17
Bloomberg на примере магазинов рассказал о «русофилии» в КитаеЭкономика, 15:16
Универсальный код: что происходит вокруг внедрения единого QRОтрасли, 15:16
Умер режиссер Андрей ЕрмашОбщество, 15:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Люберцах в третий раз предложили референдум о присоединении к МосквеОбщество, 15:12
С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию пенсийЭкономика, 15:09
Пищевая жадность: почему мы переедаем и как это остановитьPro, 15:06
Колосс нового века: почему Индия — страна больших возможностейОтрасли, 15:06
Володин посоветовал коммунистам не хвалить СилуановаПолитика, 15:06
Назван округ Подмосковья, где дачи за год подорожали в 1,7 разаНедвижимость, 15:01
«Матч ТВ» решил больше не показывать БундеслигуСпорт, 15:00