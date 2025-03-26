Ударившего ребенка во время гонки лыжника дисквалифицировали
Российский лыжник Георгий Филатов дисквалифицирован до конца сезона за то, что ударил соперника во время гонки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале президент Федерации лыжных гонок Удмуртии, призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин.
«Такое решение должно стать уроком не только для него, но и для других юных спортсменов, а так же их тренеров и родителей. Спортсмен также предупрежден о том, что если подобная ситуация повторится, то дорога в сборную команду Удмуртии для него будет закрыта. И я уверен, что Георгий все прекрасно осознает и понимает», — написал Вылегжанин.
На соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии в середине марта один из спортсменов, 13-летний Вадим Курышкин, упал на трассе, а споткнувшийся об него 15-летний Филатов ударил его ногой. Мать Курышкина после этого говорила ТАСС, что Филатов не извинился и требовал компенсировать ему стоимость сломанной от удара лыжи.
По словам Вылегжанина, «очень многие взрослые в этой ситуации показали свое истинное лицо, когда не стесняясь в выражениях, писали про подростка и требовали крови».
«Я считаю, это недопустимо. Прошу всех, сдерживайте эмоции и это вам поможет во многих жизненных ситуациях. Я пригласил всех на разговор, но решил, что родители смогут между собой разобраться сами, а вот Георгию и Вадиму я предложил покататься на лыжах и пообщаться. Каждому нужен шанс исправиться, извиниться, лучше поздно, чем никогда», — добавил Вылегжанин.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
В Белгородской области погибла военкор «Первого канала»
Спецпосланник Трампа назвал «неудобный факт» насчет ядерного оружия Киева
Нижний Новгород предупредил о массовом убийстве собак при принятии закона
Как изменилась зависимость от импорта в отраслях экономики России. Инфографика
Экономисты предрекли Китаю удар «китайским шоком»
ЦБ раскрыл механизм новой системы оценки акций
В США предложили сажать чиновников за секретную информацию в мессенджерах
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
В Подмосковье неизвестный устроил стрельбу во дворе жилого дом
Для закупки флота за рубежом рассмотрят схему «единого окна»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов