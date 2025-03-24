Вылегжанин пообещал разобраться с подростком, ударившим упавшего лыжника
Президент Федерации лыжных гонок Удмуртии, призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин назвал «некрасивым и неприятным» эпизод в детской гонке, где один из подростков ударил другого лыжей по голове, сообщает ТАСС.
На соревнованиях «Быстрая лыжня» в Удмуртии в середине марта один из спортсменов, 13-летний Вадим Курышкин, упал на трассе, а споткнувшийся об него 15-летний Георгий Филатов ударил его ногой. Мать Курышкина сообщила ТАСС, что Филатов не извинился и требовал компенсировать ему стоимость сломанной от удара лыжи.
Вылегжанин сказал, что президиум федерации будет обсуждать вопрос о наказании и, «возможно, будет дисквалификация».
«Будем разговаривать и встречаться с обоими, с тренерами и родителями. Хочется, чтобы Георгий извинился перед своим соперником, чтобы больше такого не повторялось», — сказал глава федерации, отметив, что «важнее провести воспитательную работу».
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