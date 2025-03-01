Кокорин забил первый с начала января гол в чемпионате Кипра
Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в домашнем матче 25-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа.
Встреча завершилась со счетом 3:0, Кокорин забил третий гол в компенсированное ко второму тайму время (90 + 4).
Всего у российского форварда «Ариса» восемь голов и шесть результативных передач в 21 встрече во всех турнирах в нынешнем сезоне. До этой игры последний раз Кокорин забивал 7 января.
«Арис» занимает второе место в чемпионате Кипра, набрав 58 очков. Лидирует «Пафос» (61).
В следующем туре «Арис» 6 марта в гостях сыграет с «Эносисом».
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