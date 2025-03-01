Кокорин забил первый с 7 января гол в чемпионате Кипра, «Арис» разгромил АПОЭЛ

Кокорин забил первый с начала января гол в чемпионате Кипра

Российский нападающий «Ариса» помог своему клубу разгромить АПОЭЛ со счетом 3:0

Александр Кокорин (Фото: телеграм-канал ФК «Арис»)

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин отличился в домашнем матче 25-го тура чемпионата Кипра против АПОЭЛа.

Встреча завершилась со счетом 3:0, Кокорин забил третий гол в компенсированное ко второму тайму время (90 + 4).

Всего у российского форварда «Ариса» восемь голов и шесть результативных передач в 21 встрече во всех турнирах в нынешнем сезоне. До этой игры последний раз Кокорин забивал 7 января.

«Арис» занимает второе место в чемпионате Кипра, набрав 58 очков. Лидирует «Пафос» (61).

В следующем туре «Арис» 6 марта в гостях сыграет с «Эносисом».