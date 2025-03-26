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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Тренер «Виннипега» заявил, что рад за забившего его команде Овечкина

Тренер «Виннипега» Арниел заявил, что рад за забившего его команде Овечкина
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме, а Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в карьере. Скотт Арниел рад, что россиянин приблизился к своей цели побить рекорд Уэйна Гретцки
Фото: Michael Reaves / Getty Images
Фото: Michael Reaves / Getty Images

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел рад тому, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ.

39-летний россиянин забросил свою 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Виннипегом». Ему осталось забить еще шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).

«Я рад, что он забил гол, в том смысле, что он приблизился к своей цели. Я не рад, что он забил, а рад, что он приближается к этому заветному числу. В конце концов, это Овечкин. Ему не нужно многого, чтобы забить», — цитирует Арниела сайт НХЛ.

Тренер отметил, что «Виннипег» почти весь матч хорошо защищался против Овечкина, не позволив тому создать много моментов.

«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 2:3.

Согласно статистике, при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая пройдет в ночь на 16 апреля по московскому времени.

«Вашингтон» набрал 103 очка и занимает первое место в Восточной конференции. В следующей игре команда 28 марта в гостях встретится с «Миннесотой Уайлд».

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото
Александр Овечкин
спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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