Тренер «Виннипега» заявил, что рад за забившего его команде Овечкина
Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел рад тому, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки в НХЛ.
39-летний россиянин забросил свою 889-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в игре с «Виннипегом». Ему осталось забить еще шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894).
«Я рад, что он забил гол, в том смысле, что он приблизился к своей цели. Я не рад, что он забил, а рад, что он приближается к этому заветному числу. В конце концов, это Овечкин. Ему не нужно многого, чтобы забить», — цитирует Арниела сайт НХЛ.
Тренер отметил, что «Виннипег» почти весь матч хорошо защищался против Овечкина, не позволив тому создать много моментов.
«Вашингтон» уступил «Виннипегу» в овертайме со счетом 2:3.
Согласно статистике, при сохранении текущей результативности Овечкин побьет рекорд Гретцки в гостевой встрече с «Нью-Йорк Айлендерс», которая пройдет в ночь на 16 апреля по московскому времени.
«Вашингтон» набрал 103 очка и занимает первое место в Восточной конференции. В следующей игре команда 28 марта в гостях встретится с «Миннесотой Уайлд».
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