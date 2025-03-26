Овечкин забил рекордный гол одному клубу среди активных игроков НХЛ
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» и стал лидером по голам в ворота одного клуба среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Гол Овечкина стал 57-м в матчах против «Виннипега» в регулярном чемпионате. Россиянин обошел в этом рейтинге нападающего «Питтсбурга» канадца Сидни Кросби, который забросил 56 голов в ворота «Филадельфия Флайерз».
Теперь на счету 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894). До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 11 матчей.
Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.
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