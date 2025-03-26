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Овечкин и рекорд Гретцки ,  
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Овечкин забил рекордный гол одному клубу среди активных игроков НХЛ

Овечкин побил рекорд по голам в ворота одного клуба НХЛ среди активных игроков
Сюжет
Овечкин и рекорд Гретцки
Российский форвард Александр Овечкин отличился 57-й заброшенной шайбой в ворота «Виннипег Джетс» в регулярных чемпионатах НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Global Look Press)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в гостевом матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс» и стал лидером по голам в ворота одного клуба среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Гол Овечкина стал 57-м в матчах против «Виннипега» в регулярном чемпионате. Россиянин обошел в этом рейтинге нападающего «Питтсбурга» канадца Сидни Кросби, который забросил 56 голов в ворота «Филадельфия Флайерз».

Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Спорт
Александр Овечкин

Теперь на счету 39-летнего россиянина 889 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Ему осталось забить шесть голов, чтобы побить рекорд Гретцки (894). До конца регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет еще 11 матчей.

Овечкин — трехкратный чемпион мира в составе сборной России и обладатель Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном», в составе которого провел всю карьеру в НХЛ.

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Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

спортсмен, хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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