Прощание с экс-тренером клубов КХЛ Мартемьяновым пройдет 27 марта
Прощание с бывшим главным тренером нескольких клубов КХЛ Андреем Мартемьяновым пройдет 27 марта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в администрации КРК «Уралец».
«Прощание с Мартемьяновым состоится на нашей арене 27 марта, начало ориентировочно в 9:00 мск», — сказал собеседник агентства.
Мартемьянов скончался 25 марта в возрасте 61 года. «РИА Новости» сообщало, что причиной его смерти был инсульт.
Пост главного тренера хабаровского «Амура» он покинул в октябре 2024 года.
В КХЛ Мартемьянов также возглавлял екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирскую «Сибирь».
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