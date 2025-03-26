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Прощание с экс-тренером клубов КХЛ Мартемьяновым пройдет 27 марта

Прощание с Мартемьяновым пройдет 27 марта в Екатеринбурге в КРК «Уралец»
Бывший тренер «Амура», «Сибири» и «Автомобилиста» скончался в возрасте 61 года. Прощание состоится в КРК «Уралец»
Андрей Мартемьянов
Андрей Мартемьянов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Прощание с бывшим главным тренером нескольких клубов КХЛ Андреем Мартемьяновым пройдет 27 марта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в администрации КРК «Уралец».

«Прощание с Мартемьяновым состоится на нашей арене 27 марта, начало ориентировочно в 9:00 мск», — сказал собеседник агентства.

Мартемьянов скончался 25 марта в возрасте 61 года. «РИА Новости» сообщало, что причиной его смерти был инсульт.

Пост главного тренера хабаровского «Амура» он покинул в октябре 2024 года.

В КХЛ Мартемьянов также возглавлял екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирскую «Сибирь».

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