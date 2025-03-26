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Эксклюзив

Экс-арбитр оценил шансы СКА в плей-офф фразой «вылетит, нечего думать»

Арбитр финала ЧМ оценил шансы СКА в плей-офф КХЛ фразой «вылетит, нечего думать»
Александр Зайцев отметил, что у главного тренера петербургского клуба Романа Ротенберга не было контакта с игроками по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
Фото: Континентальная Хоккейная Лига. Регулярный чемпионат 2024/2025. СКА (Санкт-Петербург). (Максим Константинов/ТАСС)
Фото: Континентальная Хоккейная Лига. Регулярный чемпионат 2024/2025. СКА (Санкт-Петербург). (Максим Константинов/ТАСС)

СКА стал главным разочарованием регулярного чемпионата КХЛ и проиграет московскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина. Такое мнение «РБК Спорт» высказал бывший судья международной категории Александр Зайцев.

«Команду Ротенберга можно назвать разочарованием регулярного чемпионата. Впрочем, это их внутреннее дело. Мне кажется, у тренера просто нет контакта с игроками. Однако плей-офф — это всегда непредсказуемо. Любая команда может выстрелить. Если говорить о плей-офф, то считаю, что СКА вылетит, даже думать нечего. Мы же видели примеры, когда обладателями Кубка становились команды, занявшие восьмое место в регулярке. Так было в прошлом году с Магнитогорском», — сказал Зайцев.

По результатам регулярного чемпионата петербургский СКА занял шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка. В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина команда Ротенберга сыграет против московского «Динамо», которому в регулярном чемпионате проиграла трижды в четырех играх. Серия стартует 27 марта.

Кроме того, арбитр финала ЧМ-1992 назвал казахстанский «Барыс» главным разочарованием сезона. Зайцев связал резкий отказ от всех российских тренеров и ряда игроков с «русофобией» в казахстанском клубе.

«Однозначно, главным разочарованием этого регулярного чемпионата стал «Барыс». У них прослеживается какая-то тенденция, не знаю, может, русофобия какая-то… Они, грубо говоря, отказались от всех хоккеистов, которые приносили им славу, и от легионеров. И почему-то решили делать упор на своих, хотя в Казахстане никогда не было сильных хоккеистов», — заключил экс-арбитр.

Казахстанский «Барыс» не смог выйти в зону плей-офф, завершив сезон 2024/25 на последнем месте Восточной конференции с 35 очками. В середине сезоне уволил российский тренерский штаб и отказался от большинства легионеров, среди которых были россияне.

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Теги
Полина Мельникова, Арина Кашина
Хоккей КХЛ ХК СКА Санкт-Петербург ХК Барыс
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