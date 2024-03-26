Даниил Медведев победил Кёпфера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Российский теннисист в четвертом круге победил немца Доминика Кёпфера. Его следующим соперником будет норвежец Каспер Рууд или чилиец Николас Харри

Даниил Медведев (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Майами.

В четвертом круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил немца Доминика Кёпфера, 50-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:0.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия) — Николас Харри (Чили).

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР). За свою карьеру он выиграл 20 турниров ATP в одиночном разряде.

Турнир в Майами завершится 31 марта. Призовой фонд соревнований составляет $8,9 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

В прошлом году Медведев стал победителем турнира в Майами.